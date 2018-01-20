В крещенских купаниях в Тверской области приняли участие более 1,4 тысячи человек

В крещенских купаниях в Тверской области приняли участие свыше 1,4 тыс. человек, сообщает «ПолитЭксперт».

Как отмечается, в Твери оборудовали одно место для купания.

Всех желающих приглашали приходить к Речному вокзалу, на Волгу, где был обустроен безопасный спуск и обеспечено дежурство медиков, сотрудников МЧС и полиции.

По данным регионального МЧС, на территории области подготовлено 41 место для купания. Происшествий зафиксировано не было.

Ранее ФАН сообщало об обустройстве пяти купелей в Хабаровске.