В Крыму крещенские купания посетили семь тысяч человек

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Число посетивших крещенские купания в Крыму составило семь тыс. человек, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

«Всего на территории полуострова было организовано 29 мест для массового купания, на которых более семи тыс. жителей и гостей республики совершили омовения на праздник Святого Богоявления», — сказали в ведомстве.

На местах купаний дежурили 80 человек личного состава МЧС, а также 27 единиц спецтехники. По словам спасателей, происшествий не было.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, член правления Российского общества кардиологов и эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов в беседе с New Inform назвал крещенские купания серьёзным стрессом для неподготовленного организма.

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