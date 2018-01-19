Кардиолог назвал крещенские купания стрессом для неподготовленного организма

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Доктор медицинских наук, профессор, член правления Российского общества кардиологов и эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов назвал крещенские купания серьёзным стрессом для неподготовленного организма, сообщает New Inform.

«Конечно, в нём есть свои плюсы и минусы. Помимо духовных, есть ещё и медицинские аспекты. Так как это делается нечасто, раз в год, то эффект, как вы понимаете, не может быть долгосрочным», — отметил Мамедов.

Как добавил эксперт, если заниматься этим систематически и регулярно, то можно говорить о каких-либо позитивных аспектах.

По словам кардиолога, в это время нежелательно идти в воду, если у человека слабая иммунная система или обострение хронических заболеваний, возраст.

Ранее врач скорой помощи Михаил Коневский рассказал НСН о риске обострения хронических заболеваний при купании в Крещение.

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