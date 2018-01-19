В Кемеровской области похолодало до -40 °С

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В Кемеровской области зафиксирована температура в -40 °С, сообщает kp.ru.

Как заявили в региональном гидрометцентре, заток холодной массы из Арктики стал выхолаживать в первую очередь северо-восточные районы.

В ночь на 19 января было -30...-35 °С, а утром, по данным метеостанций в Мариинске, Яе и Тяжине, столбик термометра достиг отметки в -40 °С.

В центральной части температура была выше, -16...-25 °С, в Кемерове зафиксировали -16 °С, а по югу области — от -9 °С до -15 °С.

По прогнозам, морозная погода сохранится до 24—25 января.

Ранее ФАН сообщало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.

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