Адвокат стрелка из Отрадного поддержал блокировку призывающих к резне в школах групп в соцсетях

Владимир Левин, который защищает интересы подростка, устроившего стрельбу в 2014 году в школе №263 в столичном районе Отрадное, поддерживает блокировку призывающих к резне в школах групп в соцсетях.

«Я согласен с тем, что надо блокировать подобные группы и вводить некоторые ограничения, поскольку интернет может выступать в роли провокатора подобных случаев. Там могут быть и призывы к насильственным действиям. Но при этом нельзя всё списывать только на интернет, многое зависит и от того, как складываются отношения в семье», — заявил Левин RT.

При этом он подчеркнул, что все последние случаи насилия в школах сильно отличаются от истории его подзащитного.

«Мой клиент не состоял ни в каких группах и не собирался никому причинять вреда... Стрелять по учителю и полицейскому он начал, потому что испугался, что они не дадут ему договорить. Это действительно был больной человек, с очень серьёзным психическим расстройством, и это установлено судом и врачами. Сейчас мой подзащитный находится на принудительном лечении», — поясняет Левин.

Во всех остальных случаях, по мнению адвоката, подростки шли целенаправленно убивать и причинять вред одноклассникам.

В феврале 2014 года в столичном районе Отрадное десятиклассник, вооружившись карабином и винтовкой, проник в школу №263, застрелил учителя географии и взял в заложники одноклассников.

Ранее в Минкомсвязи заявили, что с 19 января начнётся блокировка групп в социальных сетях, которые пропагандируют насилие с применением холодного оружия в школах.