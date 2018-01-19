В московских аэропортах отменили и задержали более 30 рейсов

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В московских аэропортах отменили и задержали 32 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По информации на 17:26 мск, в Домодедове семь рейсов задержаны, 14 отменены.

В аэропорту Шереметьево задержаны десять рейсов, во Внукове — один.

Ранее издание «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр сообщало, что температура в Москве 19 января составит от -6 °С до -4 °С.

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