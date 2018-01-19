Конституционный суд России отказался рассматривать жалобу Навального на недопуск к выборам

Конституционный суд России отказался принять к рассмотрению жалобу блогера Алексея Навального на отказ Центризбиркома зарегистрировать его в качестве кандидата на выборах президента России. Об этом сообщается на сайте ведомства.