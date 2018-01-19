Конституционный суд России отказался рассматривать жалобу Навального на недопуск к выборам
Конституционный суд России отказался принять к рассмотрению жалобу блогера Алексея Навального на отказ Центризбиркома зарегистрировать его в качестве кандидата на выборах президента России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
КС вынес своё решение об отказе, поскольку жалоба Навального не отвечает требованиям федерального закона «О Конституционном суде Российской Федерации».
Отмечается, что определение КС по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал заявление Госдепа США о недопуске Навального к выборам.
25 декабря Центризбирком отказал Навальному в праве участвовать в выборах президента России из-за неснятой судимости.
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