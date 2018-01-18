В Волгограде объявлен план «Перехват» после стрельбы

Правоохранительные органы объявили план «Перехват» после стрельбы рядом с кафе в Волгограде, в результате которой один человек погиб, трое получили ранения.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В розыск объявлены автомашины Infiniti тёмного цвета (госномер Т180МС, 75-й регион) и Lada Priora тёмного цвета (госномер Х828КР, 163-й регион). В городе объявлен план «Перехват», — говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

Ранее стало известно, что в Волгограде возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате стрельбы в Красноармейском районе на юге города.