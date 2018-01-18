Папа Римский обвенчал во время полёта стюардессу и бортпроводника

Папа Римский на борту самолёта, следовавшего между чилийскими городами Сантьяго и Икике, обвенчал стюардессу Паулу Подест и бортпроводника Карлоса Чуффарди.

Как пишет La Repubblica, пара сама подошла к понтифику и попросила у него благословение.

Они рассказали ему, что состоят в гражданском браке восемь лет, но не смогли обвенчаться в Сантьяго в 2010 году, потому что незадолго до церемонии из-за землетрясения рухнула церковь, в которой они собирались совершить обряд.

Папа Римский предложил обвенчать их прямо во время полёта. Свидетельство о венчании было оформлено на бланке авиакомпании Latam, выполнявшей рейс.

Desde 2010 están casados por el civil y, a pesar que el terremoto impidió realizar el matrimonio por la iglesia, Paula y Carlos nunca perdieron la esperanza de cumplir su sueño, pero jamás imaginaron que recibirían esta bendición de manos de @Pontifex_es#ElVueloDeFrancisco 👰🤵 pic.twitter.com/Dz10DjQ4eH — LATAM Chile (@LATAM_CHI) 18 января 2018 г.

Ранее понтифик прибыл с официальным визитом в Чили.