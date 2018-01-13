В Чили подожгли несколько церквей незадолго до визита в страну Папы Римского

В Чили неизвестные подожгли несколько церквей перед визитом в страну Папы Римского Франциска.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что здания подожгли с помощью коктейлей Молотова.

Также возле церквей были разбросаны листовки, в которых содержались угрозы в адрес Папы. В частности, неизвестные предупреждали, что следующей жертвой поджога будут уже не здания, а сам Франциск.

Президент Чили Мишель Бачелет назвала данные инциденты «очень странными», отметив, что для выражения своего мнения надо использовать мирные средства.

В результате происшествий никто не пострадал. В настоящий момент полиция ещё никого не задержала в связи с произошедшим.

Ранее в Чили уже фиксировались аналогичные инциденты, например, в сентябре злоумышленники подожгли две католические и одну протестантскую церкви на юге Чили.