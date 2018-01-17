Папа Римский Франциск провёл встречу с жертвами сексуального насилия в Чили

Папа Римский Франциск во время своего визита в Чили провёл встречу с жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей, сообщает Excelsior со ссылкой на пресс-секретаря папы Грега Берка.