Папа Римский Франциск провёл встречу с жертвами сексуального насилия в Чили

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Папа Римский Франциск во время своего визита в Чили провёл встречу с жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей, сообщает Excelsior со ссылкой на пресс-секретаря папы Грега Берка.

«Встреча проходила строго индивидуально, посторонних не было: только Папа и жертвы насилия», — приводит издание слова представителя папы.

Ранее Папа Римский Франциск прибыл в Чили с официальным визитом.

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