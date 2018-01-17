Папа Римский Франциск провёл встречу с жертвами сексуального насилия в Чили
Папа Римский Франциск во время своего визита в Чили провёл встречу с жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей, сообщает Excelsior со ссылкой на пресс-секретаря папы Грега Берка.
«Встреча проходила строго индивидуально, посторонних не было: только Папа и жертвы насилия», — приводит издание слова представителя папы.
Ранее Папа Римский Франциск прибыл в Чили с официальным визитом.
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