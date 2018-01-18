Наземный транспорт Москвы продлит работу в крещенскую ночь

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Более 30 маршрутов московского наземного транспорта продлят работу в крещенскую ночь, сообщают «Известия».

Как заявил на своей странице в соцсетях мэр столицы Сергей Собянин, транспорт будет работать до 03:00, чтобы граждане могли добраться домой от храмов и купален.

Православное Крещение отмечается в ночь на 19 января. В храмах пройдут торжественные богослужения, после которых прихожане отправятся к водоёмам для традиционного ритуала погружения в крещенскую воду.

По оценке МЧС России, в 2018 году в крещенских купаниях примут участие около 1,5 млн жителей страны.

Ранее врач скорой помощи Михаил Коневский рассказал НСН о риске обострения хронических заболеваний при купании в Крещение.

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