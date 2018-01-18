Онищенко дал советы по купанию в Крещение

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал советы относительно купания в Крещение, сообщает kp.ru.

По его словам, рядом с купелями, как правило, дежурят медики и с ними следует посоветоваться.

«Если вы действительно на это решитесь, то нужно это сделать достаточно собранно, то есть не расплёскиваясь, не озираясь по сторонам, а войти в воду как минимум три раза, ну если вы крещёный человек — перекреститься, выйти из воды и, конечно же, очень быстро и интенсивно растереть себя», — рассказал депутат.

Как отметил Онищенко, употреблять алкоголь ни в коем случае нельзя, в отличие от тёплого питья, настоя трав.

Ранее ФАН сообщало, что в Хабаровске обустроят пять купелей к Крещению.