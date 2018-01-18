Онищенко дал советы по купанию в Крещение
По его словам, рядом с купелями, как правило, дежурят медики и с ними следует посоветоваться.
«Если вы действительно на это решитесь, то нужно это сделать достаточно собранно, то есть не расплёскиваясь, не озираясь по сторонам, а войти в воду как минимум три раза, ну если вы крещёный человек — перекреститься, выйти из воды и, конечно же, очень быстро и интенсивно растереть себя», — рассказал депутат.
Как отметил Онищенко, употреблять алкоголь ни в коем случае нельзя, в отличие от тёплого питья, настоя трав.
Ранее ФАН сообщало, что в Хабаровске обустроят пять купелей к Крещению.