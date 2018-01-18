Полицейские составили фоторобот подозреваемого в убийстве бизнесмена и его сына в Оренбурге

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Составлен фоторобот подозреваемого в убийстве бизнесмена и его семилетнего сына в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Установлено, что лица, совершившие данное преступление, передвигаются на автомобиле марки Lada Priora или Lada Granta чёрного цвета. Все окна автомобиля покрыты тёмной тонировочной пленкой. Возможно, занижена подвеска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в машине может находиться мужчина около 35—40 лет славянской внешности — рост 175—180 см, среднего телосложения. На нём были надеты куртка и вязаная шапка тёмного цвета.

Ранее полиция объявила вознаграждение в 1 млн рублей за данные об убийстве.

Подробнее — в материале RT.

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