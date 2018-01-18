Полиция объявила вознаграждение в 1 млн рублей за данные об убийстве бизнесмена в Оренбурге

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За помощь в поимке убийц бизнесмена и его семилетнего сына в Оренбурге объявлено вознаграждение. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по области.

«Сотрудники полиции призывают граждан сообщить в полицию любую информацию, которая позволит установить местонахождение лиц, совершивших двойное убийство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за информацию, которая позволит установить местонахождение лиц, совершивших преступление, объявлено вознаграждение в размере 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что расследование убийства бизнесмена и его сына в Оренбурге передано отделу по особо важным делам.

Подробнее — в материале RT.

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