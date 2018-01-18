Полиция объявила вознаграждение в 1 млн рублей за данные об убийстве бизнесмена в Оренбурге

За помощь в поимке убийц бизнесмена и его семилетнего сына в Оренбурге объявлено вознаграждение. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по области.