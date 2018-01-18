Стала известна причина пожара на рынке «Садовод»

Причиной пожара на столичном рынке «Садовод» стало возгорание строительного мусора. Об этом сообщили в пресс-службе рынка.

«Причиной стало возгорание строительного мусора в зоне проведения ремонтных работ», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, в ближайшее время будет оценён ущерб от пожара.

Вечером 17 января павильон на площади около 200 кв. м загорелся на рынке «Садовод». Пожар был ликвидирован в ночь на 18 января.