Опрос: в 2018 году отпуск в России намерены провести 58% жителей страны

Согласно опросу, проведённому Аналитическим центром НАФИ, провести отпуск в России в 2018 году планируют более половины (58%) жителей страны.

В поступившем в распоряжение RT сообщении говорится, что среди тех, кто выразил желание не выезжать за границу и отдохнуть в России, 65% — жители городов-миллионников.

По данным опроса, о намерении поехать в этом году в отпуск за границу сообщил каждый третий респондент (33%).

На отдых за рубежом, включая транспорт и проживание, россияне готовы потратить в среднем 61 130 рублей (на одного человека), тогда как на туризм внутри страны — 40 490 рублей, отметили в центре.

Чаще других о планах отправиться в путешествие за границу заявляли участники опроса из Москвы и Санкт-Петербурга (52%), а также молодые люди в возрасте 18—34 лет (44—46% против опрошенных в остальных возрастных группах).

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