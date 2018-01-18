Опрос: в 2018 году отпуск в России намерены провести 58% жителей страны
- Отдыхающие на пляже в Судаке
- РИА Новости
- © Сергей Мальгавко
В поступившем в распоряжение RT сообщении говорится, что среди тех, кто выразил желание не выезжать за границу и отдохнуть в России, 65% — жители городов-миллионников.
По данным опроса, о намерении поехать в этом году в отпуск за границу сообщил каждый третий респондент (33%).
На отдых за рубежом, включая транспорт и проживание, россияне готовы потратить в среднем 61 130 рублей (на одного человека), тогда как на туризм внутри страны — 40 490 рублей, отметили в центре.
Чаще других о планах отправиться в путешествие за границу заявляли участники опроса из Москвы и Санкт-Петербурга (52%), а также молодые люди в возрасте 18—34 лет (44—46% против опрошенных в остальных возрастных группах).
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