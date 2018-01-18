В Магаданской области 50-градусные морозы привели к отмене занятий в школах

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Власти двух округов Магаданской области решили отменить занятия в школах из-за установившихся 50-градусных морозов.

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«18 января в связи с низкими температурами отменены занятия в пяти школах Сусуманского городского округа (-52 °С) и двух школах Среднеканского городского округа (-48 °С) для учащихся с первых по одиннадцатые классы», — указывается в заявлении.

В МЧС также рекомендуют автомобилистам воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов на личном транспорте. 

Отмечается, что, несмотря на морозы, все объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства работают в штатном режиме.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Управление образования Красноярского края решило освободить от занятий школьников в случае, если температура воздуха опустится ниже -35 °C.

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Общество
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