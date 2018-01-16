Школьникам Красноярского края разрешили оставаться дома при резком похолодании

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Управление образования Красноярского края решило освободить от занятий школьников в случае, если температура воздуха опускается ниже -35 °C, сообщает «ПолитЭксперт».

Отмечается, что если родители не знали об отмене занятий и всё-таки отправили ребёнка в учебное заведение, то учителя обязательно примут его.

Такое решение приняли в связи с тем, что при сильном похолодании уже половина детей остаются дома.

Если школу не посещают 20% учеников, то учреждение вправе самостоятельно отменить занятия.

В декабре 2017 года URA.RU сообщало, что в школах Магнитогорска отменили уроки из-за мороза.

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