Школьникам Красноярского края разрешили оставаться дома при резком похолодании

Управление образования Красноярского края решило освободить от занятий школьников в случае, если температура воздуха опускается ниже -35 °C, сообщает «ПолитЭксперт».

Отмечается, что если родители не знали об отмене занятий и всё-таки отправили ребёнка в учебное заведение, то учителя обязательно примут его.

Такое решение приняли в связи с тем, что при сильном похолодании уже половина детей остаются дома.

Если школу не посещают 20% учеников, то учреждение вправе самостоятельно отменить занятия.

В декабре 2017 года URA.RU сообщало, что в школах Магнитогорска отменили уроки из-за мороза.