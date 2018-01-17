В Совфеде предупредили о незамедлительном ответе в случае притеснения российских СМИ в ЕС

В случае давления на российские СМИ со стороны Евросоюза Москва незамедлительно примет ответные меры, заявил член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Виктор Озеров.

«Если кого-то в Европе не учат те зеркальные меры, которые были приняты в России после притеснения RT и Sputnik в США, если они готовы наступить на те же грабли, то наша реакция будет незамедлительной», — цитирует сенатора РИА Новости.

Ранее член Европейского парламента в ходе заседания по вопросу «российской пропаганды» призвал депутатов перестать «поддерживать» российские СМИ посредством «парламентской инфраструктуры».

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал заявления ЕП.