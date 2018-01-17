Верующих призвали окунаться в Крещение лишь в проверенные городскими службами проруби
Иеромонах Дмитрий Першин призвал верующих окунаться в Крещение только в проруби, безопасность которых обеспечивают городские службы, сообщает НСН.
«Нужно искать не те проруби, которые рекомендованы церковью, а которые рекомендованы церковью и городскими службами: чтобы была скорая помощь, другие службы», — отметил Першин.
По его словам, людям не нужно рисковать, если они чувствуют себя неуверенно. К тому же неизвестно, какой в настоящее время лёд на водоёмах, добавил он.
Ранее Nation News сообщало, что в Краснодаре выбрали шесть мест для проведения крещенских купаний.
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