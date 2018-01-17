Три боевых самолёта приземлились на автотрассу во время учений под Ростовом
«Сегодня первый раз выполнили посадку на Су-34 на участок дороги. Особенностью является то, что самолёт имеет большую массу посадочную по сравнению с другими летательными аппаратами, которые до этого садились на полосу 16 метров шириной», — рассказали лётчики.
Как отмечается, манёвр осложнял сильный боковой ветер.
«Погодные условия по элементам — критически хуже нельзя, наверное, по ветру. Сегодняшний ветер не хотел, чтобы мы сделали эту посадку, но мы справились», — добавили пилоты.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что оборонно-промышленный комплекс России за 2017 год построил 139 боевых самолётов.