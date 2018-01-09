Испытания второго самолёта МС-21 начнутся в феврале-марте

Второй серийный среднемагистральный самолёт МС-21 приступит к испытания примерно через два месяца. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

«Первый магистральный лайнер МС-21-300 уже совершил 33 испытательных полёта. В конце февраля — начале марта к испытаниям присоединится второй самолёт, сборка которого завершается на Иркутском авиационном заводе», — написал Рогозин в Facebook.

По его словам, на авиазаводе «Иркут» проводится подготовка к запуску в 2019 году в серийное производство лайнера.

Он отметил, что самолёт будет выпускаться с двигателем модели ПД-14.

Ранее сообщалось, что первый серийный самолёт МС-21 будет принадлежать иркутской авиакомпании.