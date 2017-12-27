В России за 2017 год построили 214 вертолётов и 139 боевых самолётов
Оборонно-промышленный комплекс России за 2017 год построил 214 вертолётов и 139 боевых самолётов, об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».
«За 2017 год мы произвели 139 боевых самолётов и 214 вертолётов», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна ведёт переговоры с «Рособоронэкспортом» о приобретении шести вертолётов Ми-17.
Также в ноябре Россия перебросила около 40 самолётов и вертолётов на учения в Таджикистан.
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