В России за 2017 год построили 214 вертолётов и 139 боевых самолётов

Оборонно-промышленный комплекс России за 2017 год построил 214 вертолётов и 139 боевых самолётов, об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

«За 2017 год мы произвели 139 боевых самолётов и 214 вертолётов», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна ведёт переговоры с «Рособоронэкспортом» о приобретении шести вертолётов Ми-17.

Также в ноябре Россия перебросила около 40 самолётов и вертолётов на учения в Таджикистан.