Путин продегустировал коломенскую пастилу

Российский президент Владимир Путин попробовал пастилу на выставке проектов создания комфортной городской среды в рамках проходящего в Коломне форума малых городов и исторических поселений.

Как сообщает РИА Новости, на одном из стендов для дегустации российский лидер выбрал местную медовую пастилу. Он также угостил ей губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Кроме того, Путин осмотрел стенд Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также стенды Подмосковья и города Сарапула.

Ранее Владимир Путин в ходе посещения авиасалона МАКС в Жуковском угостил делегацию правительства мороженым.