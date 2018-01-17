Врач рассказал подробности операции по восстановлению кистей рук жительнице Серпухова

Микрохирург Тимофей Сухинин из Городской клинической больницы №71 рассказал подробности об операции жительнице Московской области Маргарите Грачёвой, на которую с топором напал муж, сообщает kp.ru.

Пациентку экстренно доставили из Серпухова в декабре 2017 года. У неё были ампутированы кисти обеих рук.

«На левой кисти было восемь повреждений. Там и кости пострадали, и сосуды. Несколько вен пришлось взять с правой руки. Мы сначала соединили кости, потом восстанавливали сухожилия», — заявил Сухинин.

По его словам, дальше начался сосудистый, микрохирургический этап, а в самом конце восстанавливали нервы.

Врач также подтвердил, что такой истории в его практике ещё не было, хотя он работает больше 20 лет и всякое «повидал».

Ранее врач‐хирург московской Городской клинической больницы имени Жадкевича Глеб Руда рассказал телеканалу «360» об операции жительнице Серпухова, на которую напал муж.