В Подмосковье смертность от пневмонии снизилась почти на четверть

Смертность от пневмонии снизилась в Московской области почти на четверть, сообщает телеканал «360».

Как заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков со ссылкой на данные Росстата, с января по ноябрь 2017 года показатель смертности от болезней органов дыхания уменьшился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

«Всего за 11 месяцев прошлого года от болезней органов дыхания умерло 2990 человек», — рассказал чиновник.

Число скончавшихся от пневмонии сократилось почти на 25%. За январь — ноябрь умерло на 350 человек меньше по сравнению с тем же периодом 2016 года.

«В 2017 году в ходе диспансеризации было выявлено 7,1 тысячи случаев заболеваний данной группы. Большой вклад в предотвращение заболеваний органов дыхания вносит своевременная вакцинация, также необходимо укреплять иммунитет и не допускать переохлаждения», — отметил Марков.

Ранее портал Nation News сообщал, что школу в Мурманской области закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ.