Прощание с лидером «Трудовой России» Анпиловым состоится 20 января

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Прощание с лидером движения «Трудовая Россия» Виктором Анпиловым состоится в субботу, 20 января, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Прощание будет в субботу в 12:00 мск на Троекуровском кладбище, церемониальный зал. Хоронить его будут в Краснодарском крае, он родом оттуда», — приводит его слова РИА Новости.

Виктор Анпилов скончался 15 января в больнице от инсульта. Политику было 72 года.

Бывший председатель Верховного совета, член-корреспондент РАН Руслан Хасбулатов в беседе с НСН прокомментировал смерть лидера «Трудовой России».

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