Умер лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов

В возрасте 72 лет скончался лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов. 13 января у него случился обширный инсульт, после чего политик был доставлен в НИИ им. Склифосовского и три дня находился в коме.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экс-депутата Госдумы Дарью Митину.

«13 января (Анпилов. — RT) ехал на встречу Грудинина с доверенными лицами, но не доехал — обширный инсульт», — рассказала она.

По её словам, Анпилов три дня находился в НИИ им. Склифосовского в коме.

Ранее стало известно, что 13 января в Центральном доме литераторов в Москве один из участников встречи с кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым скончался в ходе мероприятия.