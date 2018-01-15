Умер лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов

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RT
В возрасте 72 лет скончался лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов. 13 января у него случился обширный инсульт, после чего политик был доставлен в НИИ им. Склифосовского и три дня находился в коме.
Умер лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экс-депутата Госдумы Дарью Митину.

    «13 января (Анпилов. — RT) ехал на встречу Грудинина с доверенными лицами, но не доехал — обширный инсульт», — рассказала она.

    По её словам, Анпилов три дня находился в НИИ им. Склифосовского в коме.

    Ранее стало известно, что 13 января в Центральном доме литераторов в Москве один из участников встречи с кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым скончался в ходе мероприятия.

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