Умер один из участников предвыборной встречи с Грудининым

В Центральном доме литераторов в Москве один из участников встречи с кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым скончался в ходе мероприятия.

«Ему стало плохо. У нас был профессиональный врач, который оказал помощь, и скорая приехала буквально через десять минут. Всё очень скоординированно, всё очень точно. Но, к сожалению, у него обнаружилась какая-то болезнь… из-за которой констатировали, что он мгновенно умер», — приводит РИА Новости слова члена КПРФ Александра Ющенко.

Отмечается, что участники встречи по инициативе лидера КПРФ Геннадия Зюганова почтили память умершего минутой молчания.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала выдвинутого КПРФ директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом на должность президента России.







