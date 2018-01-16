Хасбулатов прокомментировал смерть лидера «Трудовой России» Анпилова
Бывший председатель Верховного совета, член-корреспондент РАН Руслан Хасбулатов прокомментировал смерть лидера «Трудовой России» Виктора Анпилова, сообщает НСН.
«Замечательный парень был. Очень искренний, принципиальный, честный», — заявил Хасбулатов.
По его словам, в последнее время он не поддерживал связи с Анпиловым, но следил за его деятельностью.
13 января у Анпилова случился обширный инсульт, после чего политик был доставлен в НИИ им. Склифосовского и три дня находился в коме. 15 января он скончался.
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