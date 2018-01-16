Хасбулатов прокомментировал смерть лидера «Трудовой России» Анпилова

Бывший председатель Верховного совета, член-корреспондент РАН Руслан Хасбулатов прокомментировал смерть лидера «Трудовой России» Виктора Анпилова, сообщает НСН.

«Замечательный парень был. Очень искренний, принципиальный, честный», — заявил Хасбулатов.

По его словам, в последнее время он не поддерживал связи с Анпиловым, но следил за его деятельностью.

13 января у Анпилова случился обширный инсульт, после чего политик был доставлен в НИИ им. Склифосовского и три дня находился в коме. 15 января он скончался.