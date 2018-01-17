В комитете Госдумы по обороне оценили новый проект о деятельности частных военных компаний

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в разговоре с RT прокомментировал план внесения в Госдуму проекта закона, который легализует деятельность частных военных компаний.

«За последние полтора года в той или иной мере отдельными инициативными группами поднимался вопрос по ЧВК, но дальше разговоров дело не пошло. Мы видим реальную практику, когда развитые страны, такие как Америка и ряд других, используют частные военные компании для выполнения задач за пределами своей страны», — заявил Шаманов.

Также депутат отметил, что в профильном комитете готовы присоединиться к работе над данным законопроектом.

«У нас этот вопрос, как мне кажется, был несколько недооценён. Частные военные компании — это уже данность, от которой нельзя отмахиваться... Мы готовы включиться в эту работу», — пояснил Шаманов.

Подробнее — в материале RT.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предложил создать законодательную базу для защиты интересов граждан России, которые работают на частные военные компании в других государствах.