Священник Грозовский заявил, что обжалует приговор суда

Отстранённый от служения священник РПЦ Глеб Грозовский, приговорённый к 14 годам колонии строгого режима, заявил, что собирается обжаловать решение суда.

«Приговор не вступил в силу… У нас есть 10 дней, чтобы подать апелляционную жалобу, что и будет сделано. Суд апелляционной инстанции определит, законный ли он (приговор)», — цитирует Грозовского РИА Новости.

Ранее суд признал отстранённого от служения священника РПЦ виновным в педофилии и приговорил к 14 годам колонии.

В 2009 и 2013 годах Грозовский надругался на тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции.