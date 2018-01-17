Священник Грозовский заявил, что обжалует приговор суда

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Отстранённый от служения священник РПЦ Глеб Грозовский, приговорённый к 14 годам колонии строгого режима, заявил, что собирается обжаловать решение суда.

«Приговор не вступил в силу… У нас есть 10 дней, чтобы подать апелляционную жалобу, что и будет сделано. Суд апелляционной инстанции определит, законный ли он (приговор)», — цитирует Грозовского РИА Новости.

Ранее суд признал отстранённого от служения священника РПЦ виновным в педофилии и приговорил к 14 годам колонии.

В 2009 и 2013 годах Грозовский надругался на тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции.

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