СМИ: Подразделениями беспилотников ВКС России будут командовать подготовленные офицеры

С 2018 года подразделениями беспилотников ВКС России будут командовать специально подготовленные офицеры, знакомые со спецификой применения беспилотных летательных аппаратов, пишут «Известия» со ссылкой на Главное командование воздушно-космических сил.

«Решение поручить беспилотные системы офицерам-специалистам очень своевременное. Они знают все возможности и технические особенности стоящих на вооружении изделий, поэтому способны обеспечить большие сроки эксплуатации. Это особенно актуально сейчас, когда количество БЛА в войсках растёт с каждым годом», — рассказал газете эксперт в области беспилотной авиатехники Денис Федутинов.

Отмечается, что подготовку офицеров ведёт 4-й факультет Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

Ранее в Минобороны России рассказали о разработке комплекса для уничтожения беспилотников.