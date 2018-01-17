СМИ: Подразделениями беспилотников ВКС России будут командовать подготовленные офицеры
«Решение поручить беспилотные системы офицерам-специалистам очень своевременное. Они знают все возможности и технические особенности стоящих на вооружении изделий, поэтому способны обеспечить большие сроки эксплуатации. Это особенно актуально сейчас, когда количество БЛА в войсках растёт с каждым годом», — рассказал газете эксперт в области беспилотной авиатехники Денис Федутинов.
Отмечается, что подготовку офицеров ведёт 4-й факультет Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.
Ранее в Минобороны России рассказали о разработке комплекса для уничтожения беспилотников.