Глава Минздрава рассказала об уровне смертности в России в 2017 году

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала об уровне смертности в стране в 2017 году.

«2017 год бы ознаменован тем, что мы не просто снизили смертность в нашей стране, а снизили её во всех возрастных группах очень существенно», — цитирует её ТАСС.

По словам министра, вместе с этим увеличилась продолжительность жизни.

«При этом продолжительность жизни увеличилась до нашего исторического рекорда — 72,6 года. У женщин — 77 лет», — добавила она.

Ранее Скворцова рассказала, какие факторы влияют на здоровье человека. 

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