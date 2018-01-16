Опрос: 40% российских школьников имеют денежные сбережения

Согласно исследованиям ВЦИОМ, хотя более чем три четверти подростков получают от родителей деньги на карманные расходы, большинство из них нуждается в дополнительных знаниях по управлению финансами.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на опрос, проведённый в 130 населённых пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 федеральных округах России.

Согласно его данным, 87% школьников получают деньги на карманные расходы. При этом, подростки разных возрастов, отвечая на вопрос, как бы они хотели распорядиться личными деньгами, демонстрируют общую тенденцию к сбережению.

Большинство школьников (82%) готовы отложить часть (51%) или всю сумму (31%), и только 18% считают нужным потратить их по своему усмотрению (вопрос задавался о 5 тыс. рублей).

Отмечается, что 40% респондентов уже имеют сбережения, почти треть в группе 15-17-летних (32%) имеют банковскую карту, четверть (24%) — электронный кошелёк и 22% — мобильное приложение, позволяющее совершать платежи.

Банковская карта (34%), электронный кошелек (19%) и мобильное приложение (19%) лидируют среди категорий платежных средств, которыми школьники хотели бы начать пользоваться.

Как показали исследования, 22% школьников старших классов согласны с тем, что умение управлять деньгами является необходимым для образованного человека.

Ранее проведённый опрос показал, что более 40% российских школьников чувствуют себя одинокими.