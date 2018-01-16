Уровень Байкала упал на шесть сантиметров ниже порогового значения

Уровень Байкала на данный момент на шесть сантиметров ниже порогового значения, к 1 мая он может упасть до самого низкого уровня в XXI веке. Об этом заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По данным на сегодняшний день, уровень Байкала ниже порогового значения, которое определено на уровне 456 метров по тихоокеанской шкале, на шесть сантиметров», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

По его словам, этот уровень ниже, чем в 2014 — 2017 годы.

«Мы прогнозируем, что к 1 мая будет в нынешнем веке самый низкий уровень», — добавил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что правительство России установило максимальный и минимальный уровни воды в озере Байкал в 2018—2020 годах.