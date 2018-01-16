Адвокат Серебренникова признал факт обналичивания 133 млн рублей на «Платформу»

Адвокат режиссёра Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил, что бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева обналичила 133 млн рублей на проект «Платформа», однако подчеркнул, что деньги были потрачены на дело, а не украдены.

«Масляева обналичила 133 млн рублей, но возвращала их в кассу студии. Деньги были потрачены на проект «Платформа», — цитирует Харитонова РИА Новости. 16 января Басманный суд Москвы решает вопрос о продлении ареста Серебренникова. Ранее стало известно, что сумма ущерба по делу «Седьмой студии», обвиняемым по которому проходит режиссёр, увеличилась с 68 млн до 133 млн рублей. Также сообщалось, что следствие просит оставить Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 апреля.