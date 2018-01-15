Адвокат сообщила об увеличении суммы ущерба по делу Серебренникова

Сумма ущерба по делу «Седьмой студии», обвиняемым по которому проходит режиссёр Кирилл Серебренников, увеличилась с 68 млн до 133 млн рублей. Об этом заявила адвокат другой фигурантки дела, директора РАМТ Софьи Апфельбаум Ирина Поверинова.

«Согласно окончательной редакции обвинения, сумма ущерба выросла до 133 млн рублей. В остальном фабула дела осталось такой же, как и была», — приводит её слова Интерфакс.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России завершил расследование дела Серебренникова.

23 августа режиссёр Кирилл Серебренников был помещён под домашний арест. Ему вменяют в вину организацию хищения на сумму не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

26 октября Софье Апфельбаум было предъявлено обвинение в мошенничестве.