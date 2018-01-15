Адвокат сообщила о завершении СК расследования дела Серебренникова

Следственный комитет России завершил расследование дела режиссёра Кирилла Серебренникова, а также директора Российского академического молодёжного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум. Об этом сообщила адвокат Ирина Поверинова.

«Дело в отношении моей подзащитной Софьи Апфельбаум, Кирилла Серебренникова завершено, дело (Нины. — RT) Масляевой также завершено и выделено в отдельное производство», — цитирует адвоката РИА Новости.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Серебренникова.

23 августа режиссёр Кирилл Серебренников был помещён под домашний арест. Ему вменяют в вину организацию хищения на сумму не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

26 октября Софье Апфельбаум было предъявлено обвинение в мошенничестве.