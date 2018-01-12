Следствие просит оставить Серебренникова под домашним арестом

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Следствие просит до 19 апреля оставить под домашним арестом режиссёра Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении не менее 68 млн рублей по делу «Седьмой студии».

«В суд поступило ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Серебренникова до 19 апреля 2018 года», — приводит Интерфакс слова пресс-секретаря Басманного суда Юноны Царевой.

Рассмотрение ходатайства следствия о продлении меры пресечения Серебренникову состоится 16 января.

Царева отметила, что следователь также ходатайствует о продлении меры пресечения остальным фигурантам дела.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Серебренникова.

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