Следствие просит оставить Серебренникова под домашним арестом
Следствие просит до 19 апреля оставить под домашним арестом режиссёра Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении не менее 68 млн рублей по делу «Седьмой студии».
«В суд поступило ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Серебренникова до 19 апреля 2018 года», — приводит Интерфакс слова пресс-секретаря Басманного суда Юноны Царевой.
Рассмотрение ходатайства следствия о продлении меры пресечения Серебренникову состоится 16 января.
Царева отметила, что следователь также ходатайствует о продлении меры пресечения остальным фигурантам дела.
В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Серебренникова.
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