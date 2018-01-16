Эксперт прокомментировал разработку нового стандарта водки

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз прокомментировал новые требования к производству водки, разрабатываемые Росстандартом, сообщает НСН.

«Никакого отношения к цене продукции это не имеет», — заявил эксперт.

Он отметил, что на самом деле данный технический документ утвердит требования, которых в настоящее время производители придерживаются на добровольных началах.

Как ранее сообщала интернет-газета «Утро.ру», американские учёные признали, что недосып опаснее алкоголя.