Эксперт прокомментировал разработку нового стандарта водки

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Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз прокомментировал новые требования к производству водки, разрабатываемые Росстандартом, сообщает НСН.

«Никакого отношения к цене продукции это не имеет», — заявил эксперт.

Он отметил, что на самом деле данный технический документ утвердит требования, которых в настоящее время производители придерживаются на добровольных началах.

Как ранее сообщала интернет-газета «Утро.ру», американские учёные признали, что недосып опаснее алкоголя.

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