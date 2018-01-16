Эксперт прокомментировал разработку нового стандарта водки
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз прокомментировал новые требования к производству водки, разрабатываемые Росстандартом, сообщает НСН.
«Никакого отношения к цене продукции это не имеет», — заявил эксперт.
Он отметил, что на самом деле данный технический документ утвердит требования, которых в настоящее время производители придерживаются на добровольных началах.
Как ранее сообщала интернет-газета «Утро.ру», американские учёные признали, что недосып опаснее алкоголя.
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