СМИ: Росстандарт намерен утвердить новые требования к водке в 2019 году

Росстандарт разработал новый ГОСТ для водки повышенного качества, который может вступить в силу с 1 января 2019 года, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

Как сообщает издание, если алкогольный напиток будет производиться по новому стандарту, то на этикетке будет обозначаться, что водка выпущена в соответствии с требованиями ГОСТа «Российское качество. Классическая водка. Общие технические условия».

«Это подчёркивает важность и высокий уровень заданных свойств отечественных спиртных напитков», — заявили в Росстандарте, отметив, что «речь идет о повышенных физико-химических показателях».

Ранее глава Союза производителей коньяка Ирина Бушина в разговоре с НСН прокомментировала предложение повысить минимальную стоимость коньяка в России.