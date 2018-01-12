Эксперт прокомментировала предложение повысить минимальную стоимость коньяка в России

Глава Союза производителей коньяка Ирина Бушина прокомментировала предложение повысить минимальную стоимость коньяка в России, сообщает НСН.

«Данная мера призвана пресечь практику продажи коньяка по ценам ниже совокупной величины производственных затрат налогов и защитить потребителя от фальсифицированной продукции», — заявила эксперт.

По её словам, бутылка подлинного коньяка ёмкостью 0,5 л у добросовестных производителей в рознице не должна стоить менее 500 рублей.

Как пояснила Бушина, коньяк — дорогой напиток, а его производство — очень сложный и длительный процесс.

«Это то же самое, если нам предложат полкило чёрной икры за 500 рублей. Маловероятно, что кто-то из нас согласится приобрести этот продукт, потому что точно будет знать, что это — ненастоящая икра», — заявила эксперт.

Она добавила, что с коньяком такая же ситуация.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что, по мнению американских учёных, недосып опаснее спиртных напитков.