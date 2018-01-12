СМИ: В Минсельхозе предложили увеличить цены на коньяк более чем на треть

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В Минсельхозе предложили увеличить минимальную розничную цену на коньяк более чем на треть — до 500 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

«Мы будем инициировать изменения цены на коньяк, хотим предложить МРЦ в 500 рублей за 0,5 л», — цитирует издание главу департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Евгения Ахпашева.

При этом отмечается, что после того, как предложение будет полностью сформировано, его направят в Минфин.

Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал НСН, изменятся ли цены на алкогольную продукцию в 2018 году.

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