На территории района Крылатское в Москве ввели карантин по бешенству

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На территории района Крылатское в Москве введён карантин по бешенству, сообщает m24.ru.

Мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующее распоряжение.

До 14 марта в Крылатском запрещено проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы района.

Такое решение принято в связи с выявлением 13 января случая заболевания бешенством домашнего животного.

В декабре Nation News сообщал, что в двух районах Нижегородской области введён карантин по бешенству.

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