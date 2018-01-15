На территории района Крылатское в Москве ввели карантин по бешенству
На территории района Крылатское в Москве введён карантин по бешенству, сообщает m24.ru.
Мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующее распоряжение.
До 14 марта в Крылатском запрещено проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы района.
Такое решение принято в связи с выявлением 13 января случая заболевания бешенством домашнего животного.
В декабре Nation News сообщал, что в двух районах Нижегородской области введён карантин по бешенству.
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