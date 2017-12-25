В двух районах Нижегородской области введён карантин по бешенству

В Вачском районе Нижегородской области введён карантин в связи с выявлением больных бешенством собак на территориях деревень Деяново и Озябликово, сообщает Nation News. Он продлится до 21 февраля 2018 года.

К угрожающим территориям отнесены следующие населённые пункты района: Еремеево, Сенюково, Медоварцево, Верхополье, Платцово, Шишикино, Янино, Горы, Шерстино, Пальцо, Арефино и Турбенево.

Кроме того, в опасную зону попали территории городского округа Семёновский: Зелёный, Семёново, Песочное, Колосково, Лариново, Медведево, Демьяновка и Содомово.

На весь срок карантина там запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать животными и вывозить их за пределы угрожающих зон, производить натаски и выводок собак. Реализация сырого молока также под запретом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области отменили карантин по АЧС.