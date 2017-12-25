В двух районах Нижегородской области введён карантин по бешенству
К угрожающим территориям отнесены следующие населённые пункты района: Еремеево, Сенюково, Медоварцево, Верхополье, Платцово, Шишикино, Янино, Горы, Шерстино, Пальцо, Арефино и Турбенево.
Кроме того, в опасную зону попали территории городского округа Семёновский: Зелёный, Семёново, Песочное, Колосково, Лариново, Медведево, Демьяновка и Содомово.
На весь срок карантина там запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать животными и вывозить их за пределы угрожающих зон, производить натаски и выводок собак. Реализация сырого молока также под запретом.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области отменили карантин по АЧС.