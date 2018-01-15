Около 100 тысяч человек остались без электричества в Казани

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В Казани без электроснабжения остались около 100 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

«Предварительно, под отключение попали жилые дома с численностью населения 96 700 человек, 14 котельных, 29 детских садов, 21 школа. Предварительная причина — отключение кабельной линии 110 КВт подстанций «Горки» и «Советская», — говорится в тексте сообщения.

В настоящее время принимаются меры по ликвидации последствий произошедшего.

Ранее URA.RU передавало, что в городе Аше Челябинской области из-за нарушения работы воздушной ЛЭП отключилось электричество.

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