Около 100 тысяч человек остались без электричества в Казани

В Казани без электроснабжения остались около 100 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

«Предварительно, под отключение попали жилые дома с численностью населения 96 700 человек, 14 котельных, 29 детских садов, 21 школа. Предварительная причина — отключение кабельной линии 110 КВт подстанций «Горки» и «Советская», — говорится в тексте сообщения. В настоящее время принимаются меры по ликвидации последствий произошедшего. Ранее URA.RU передавало, что в городе Аше Челябинской области из-за нарушения работы воздушной ЛЭП отключилось электричество.