Около 100 тысяч человек остались без электричества в Казани
В Казани без электроснабжения остались около 100 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
«Предварительно, под отключение попали жилые дома с численностью населения 96 700 человек, 14 котельных, 29 детских садов, 21 школа. Предварительная причина — отключение кабельной линии 110 КВт подстанций «Горки» и «Советская», — говорится в тексте сообщения.
В настоящее время принимаются меры по ликвидации последствий произошедшего.
Ранее URA.RU передавало, что в городе Аше Челябинской области из-за нарушения работы воздушной ЛЭП отключилось электричество.
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