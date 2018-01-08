В Кировской области восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение

Энергоснабжение ряда населённых пунктов Кировской области восстановлено. Об этом заявили в пресс-службе МРСК Центра и Поволжья.

«Благодаря оперативным действиям персонала «Кировэнерго» электроснабжение потребителей было оперативно восстановлено. В настоящий момент могут продолжаться локальные работы по индивидуальным заявкам потребителей», — приводит Интерфакс сообщение.

Отмечается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в «Кировэнерго» введён режим повышенной готовности, усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов.

Ранее в МЧС заявили, что на Сахалине восстановлено энергоснабжение всех сёл, оставшихся без света.

URA.RU передавало, что в городе Аше Челябинской области из-за нарушения работы воздушной ЛЭП отключилось электричество.