В МЧС сообщили о восстановлении энергоснабжения сёл на Сахалине

В МЧС заявили, что на Сахалине восстановлено энергоснабжение всех сёл, оставшихся без света 25 декабря.

Об этом сообщается на сайте регионального отделения ведомства.

«Сегодня в 06:40 местного времени (22:49 мск субботы, 30 декабря) была восстановлена подача электричества в трёх сёлах — Ольшанка, Орлово, Лесогорск Углегорского района», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в устранении обрывов ЛЭП были задействованы 32 бригады «Сахалинэнерго» — 148 человек и 63 единицы техники.

Ранее на Сахалин обрушился циклон. Из-за снегопадов и штормового ветра были повреждены линии электропередачи.