В МЧС сообщили о восстановлении энергоснабжения сёл на Сахалине
В МЧС заявили, что на Сахалине восстановлено энергоснабжение всех сёл, оставшихся без света 25 декабря.
Об этом сообщается на сайте регионального отделения ведомства.
«Сегодня в 06:40 местного времени (22:49 мск субботы, 30 декабря) была восстановлена подача электричества в трёх сёлах — Ольшанка, Орлово, Лесогорск Углегорского района», — указывается в заявлении.
Отмечается, что в устранении обрывов ЛЭП были задействованы 32 бригады «Сахалинэнерго» — 148 человек и 63 единицы техники.
Ранее на Сахалин обрушился циклон. Из-за снегопадов и штормового ветра были повреждены линии электропередачи.
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